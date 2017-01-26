"Мы говорим о будущем нашей страны, мы не хотим быть исключены из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим участвовать", — сказала Зеркаль.

Она добавила, что президент Украины Петр Порошенко призывает Запад сохранять санкции против России. По ее словам, это единственный инструмент для сдерживания Москвы от полномасштабной агрессии.

13 января президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сохранить "по крайней мере, на определенный период" санкции против России, введенные его предшественником Бараком Обамой, однако допустил их отмену в случае успешного сотрудничества с Москвой. "Если мы ладим и если Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи", — сказал он, выразив также готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял о готовности в случае победы на выборах рассмотреть вопросы о признании Крыма частью России, а также об отмене санкций.

Выборы президента США, на которых представитель республиканцев Трамп обошел свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон, состоялись 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового главы государства состоялась 20 января.