Власти островного государства Кирибати отказались передать несколько островов на воссоздание Российской империи в Тихом океане, сообщает Radio New Zeland. Инициатива принадлежала российскому бизнесмену и лидеру Монархической партии Антону Бакову.

Антон Баков предложил правительству тихоокеанского государства крупные инвестиции в обмен на три необитаемых острова, Молден, Старбак и Миллениум. Бизнесмен предлагал построить на этих островах необходимую инфраструктуру. Речь шла о вложениях в размере $350 млн. Баков планировал получить суверенные права на острова и воссоздать на них империю под управлением династии Романовых. Государство должно было называться "Романовская империя".

Бизнесмен из Екатеринбурга Антон Баков с 2003 года по 2007 год являлся депутатом Госдумы. В 2012 году он создал Монархическую партию, провозгласившую своей целью установление конституционной монархии в России. Политическое движение выдвинуло своего кандидата на императорский престол, которым стал представитель династии Романовых, проживающий в Германии Карл Эмих Николаус Фридрих Герман цу Лейнинген. Он является правнуком великого князя Кирилла Владимировича — двоюродного брата Николая II.