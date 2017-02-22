Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам в среду одобрила передачу на рассмотрение парламентом во втором чтении поправок к Закону об убежище, предусматривающих изменения в выплате пособий беженцам, сообщает LETA. Поправки вступят в силу 1 апреля 2017 года.

Согласно законопроекту, если получившее статус беженца или альтернативный статус лицо не работает, то пособие ему будут платить только при условии регистрации в Агентстве госзанятости (АГЗ) и выполнении обязанностей безработного, а также при прохождении курса обучения латышскому языку. Лицам с 1-й и 2-й группой инвалидности или лицам, получающим всеобщее, высшее или профессиональное образование (на дневном отделении) регистрироваться в ГАЗ не нужно.

Пособие будет выплачиваться в течение 10 месяцев после получения статуса беженца и в течение семи месяцев с момента получения альтернативного статуса. Если человек устраивается на работу, что пособие будет выплачиваться в первые три месяца с момента трудоустройства. Ежемесячный размер пособия составляет 139 евро плюс 97 евро за каждого иждивенца.