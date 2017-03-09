Палата представителей конгресса США приняла законопроект о военных ассигнованиях на 2017 финансовый год, который запрещает Министерству обороны страны использовать средства из своего бюджета для заключения сделок с российской компанией "Рособоронэкспорт". Документ поддержал 371 конгрессмен, 48 высказались против.

Руководитель пресс-службы "Рособоронэкспорта" Вячеслав Давиденко уточнил, что этот запрет Пентагону введен уже давно и не снимался. "Сегодня о нем вспомнили в виде уточнения потому, что в США утверждали программу финансирования Пентагона до осени 2017 года. Таким образом комментировать нечего", — подчеркнул Давиденко, которого цитирует РБК.

Как говорится в законопроекте, министру обороны или любому другому должностному лицу Пентагона фактически запрещается "заключать контракты, меморандумы о понимании или корпоративные соглашения, а также давать гранты, предоставлять кредиты или кредитные гарантии "Рособоронэкспорту" и его дочерним структурам, передает ТАСС.

Глава военного ведомства может отменить запрет, если он после консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки решит, что сотрудничество с компанией важно для обеспечения безопасности США. Но перед этим он должен убедить комитеты обеих палат конгресса по делам вооруженных сил в том, что "Рособоронэкспорт" прекратил поставки летальной военной техники" правительству Сирии, "российские вооруженные силы покинули Крым", а якобы действующие на Украине "агенты РФ" прекратили предпринимать усилия "по дестабилизации" ситуации на востоке страны, говорится в документе.

Ранее конгресс США ввел запрет на сотрудничество между министерствами обороны США и России. Закон в конце прошлого года незадолго до истечения срока своих полномочий подписал бывший американский президент Барак Обама.

В середине декабря 2016 года США приняли решение ослабить односторонние санкции, действующие в отношении "Рособоронэкспорта", чтобы иметь возможность приобрести у компании специализированное цифровое оборудование, используемое Москвой в рамках реализации Договора по открытому небу (ДОН). Санкции были введены в отношении "Рособоронэкспорта" 2 сентября 2015 года и 5 июля 2016-го.