Новый конкурс на пост руководителя БПБК будет первым подобным конкурсом после того, как законодательным путем расширен круг потенциальных претендентов на эту должность, отметил он.

"Это не снижение требований, а увеличение конкуренции, ведь теперь на эту должность сможет претендовать больше амбициозных профессионалов, чем прежде. Буду откровенен — очень надеюсь, что и в вашей среде есть сведущие люди, которые могли бы связать свою профессиональную карьеру с руководством антикоррупционной службой", — подчеркнул Кучинскис.

Как сообщалось, Сейм принял поправки к закону, предусматривающие отказ от наличия по меньшей мере трехлетнего опыта работы на руководящей должности для претендентов на должность начальника БПБК. Поправки приняты с целью расширить круг претендентов на эту должность.

Предыдущий конкурс на должность начальника БПБК закончился безрезультатно.