"Обсуждены меры по отводу тяжелой техники от линии соприкосновения в места хранения. На 7 марта намечено разведение сил и средств в станице Луганская", — рассказал он.

Агентство отмечает, что в феврале контактная группа уже достигла соглашения об отводе всех видов вооружений от линии соприкосновения до 20 февраля. Однако стороны конфликта в Донбассе не выполнили эту договоренность.

Отвод тяжелых вооружений предусмотрен минскими соглашениями, которые были приняты на саммите в белорусской столице в феврале 2015-го руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Они предусматривают также прекращение огня и реализацию на Украине конституционной реформы.

Работающая в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины состоит из представителей Москвы, Киева и ОБСЕ. В нее также включены делегаты от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.