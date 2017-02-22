Отмечается, что новую попытку сближения со станцией грузовик предпримет через 24 часа: следующая попытка назначена на утро 23 февраля.

В NASA отмечают, что не сумевший пристыковаться с первого раза космический аппарат абсолютно исправен, экипажу МКС ничто не угрожает — он находится в безопасности. В Twitter американского космического агентства уточняется, что стыковка не удалась из-за сбоя в расчетах бортового компьютера.

Сайт NASAspaceflight.com сообщает, что операция была прервана во время подхода корабля к МКС. По данным издания, причиной этого послужила ошибка в работе американской системы GPS, которая используется для навигации корабля в космосе. Dragon в этот момент находился на расстоянии 1,2 км от МКС.

Космический грузовик Dragon стартовал к МКС 19 февраля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Это был первый запуск с комплекса 39А, который не использовался в таких целях после завершения эксплуатации шаттлов в 2011 году.

За день до запуска старт корабля был отменен за несколько секунд до окончания обратного отсчета. Создатель SpaceX Илон Маск заявил тогда, что компания решила подстаховаться, хотя вероятность провала была всего около 1%.

Dragon должен доставить на МКС 2,5 тонны грузов: продовольствие, материалы для проведения научных экспериментов. В числе необычных грузов — устойчивая к воздействию антибиотиков супербактерия MRSA. Астронавтам предстоит проверить, как невесомость повлияет на скорость ее мутаций.

В середине января SpaceX успешно вывела на орбиту телекоммуникационные спутники Iridium NEXT. Это был первый пуск, осуществленный компанией с момента аварии ее ракеты Falcon 9 в прошлом году. В сентябре ракета Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6 взорвалась на старте. В результате ЧП никто не пострадал.

22 февраля к МКС направился российский космический грузовик "Прогресс МС-05". Его стыковка со станцией запланирована на 24 февраля.