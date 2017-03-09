В четверг в передаче Латвийского радио "Действующие лица" Козловскис не захотел прогнозировать будущее партии "Единство", которую он представляет.

На вопрос, связывает ли он свое будущее с политикой, Козловскис ответил, что не исключает такую возможность, но не в должности министра внутренних дел. Если он проработает в должности до истечения срока полномочий Сейма нынешнего созыва, то будет занимать ее в общей сложности семь лет. После этого срока отрасли нужен новый руководитель, считает Козловскис.

Козловскис стал министром внутренних дел в 2011 году в правительстве тогдашнего премьера Валдиса Домбровскиса. Срок полномочий Сейма 12-го созыва заканчивается осенью 2018 года.