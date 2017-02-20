10 марта состоится съезд Крестьянского сейма, на котором будут обсуждаться приоритеты текущего года и избрано новое руководство, сообщили агентству LETA представители организации.

Съезд пройдет в Адажи. Планируется выступление министра земледелия Яниса Дуклавса и дискуссия с крестьянами.

На съезде будут избраны председатель и правление Крестьянского сейма. В правление входят девять членов, и оно избирается раз в два года.

Во второй части съезда состоится конференция "Новые технологии для фермеров", на которой выступят представители компании "Konekesko Latvija" и "Swedbank".

Крестьянский сейм объединяет 900 хозяйств, его члены обрабатывают 500 тыс. га сельскохозяйственных земель и обеспечивают работой более 4 тыс. человек.