Латвийские банки в целом готовы с 1 апреля обеспечить всем клиентам строгую аутентификацию интернет-платежей в полном объеме, считает Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК).

Однако у каждого банка разработан свой индивидуальный план и установлен переходный период для введения новых инструментов аутентификации и обеспечения их использования клиентами.

Банки свяжутся с клиентами и предоставят им необходимую информацию о доступных инструментах и их использовании.

КРФК призывает клиентов считаться с тем, что поначалу им придется привыкать к новым решениям, и отмечает, что в целом банки сделали все, чтобы не усложнить повседневные операции.

КРФК предупреждает, что в переходный период могут активизироваться мошенники, поэтому рекомендует не вводить на не созданные банками страницы свои пароли и коды.

Строгая аутентификация вводится для повышения безопасности интернет-платежей.