Государственный контроллер Элита Круминя утром в четверг в Сейме принесла присягу и официально вновь вступила в должность, заняв ее во второй раз подряд.

На прошлой неделе, 19 января, Сейм единогласно утвердил Элиту Круминю в должности государственного контролера на второй срок. Круминя была единственным кандидатом на эту должность. Ее поддерживали в парламенте, а также президент Раймонд Вейонис, указавший, что нынешнему госконтролеру нужно продолжить работу.

Как она сказала журналистам, в числе приоритетов Госконтроля по-прежнему будут ревизии на предмет целесообразности расходования средств, а также оценка ответственности за нарушения.

По результатам проверок Государственного контроля и расследования выявленных нарушений с 2006 про 2012 год в Латвии осуждены три человека, с 2013 по 2016 год — шесть человек. Против семи лиц начато уголовное преследование, против девяти поданы иски в суд.