Центробанк Литвы обязал коммерческие банки договориться о едином решении в вопросе идентификации клиентов, чтобы можно было отказаться от карт с кодами.

Новая система идентификации - приложение, которое позволит безопасно подключиться к э-банкингу и подтвердить операции.

Его создала эстонская компания информационных технологий, оно уже испытано и действует в Эстонии.

Ассоциация литовских банков отметила, что это соглашение можно назвать проектом года, поскольку решение стали искать в 2015 году, а заключить соглашение планировали в середине прошлого года, но все затянулось, поскольку сложно было найти одно современное и удобное решение, которое удовлетворило бы все банки.

По данным ассоциации, сначала решением будут пользоваться SEB и Swedbank, а позже к ним подключатся и другие.

Центробанк Литвы обязал коммерческие банки найти совместное решение, чтобы отказаться от, по мнению специалистов, небезопасных карт кодов.