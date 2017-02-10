По словам представителей торговых платформ, ограничения будут сняты после того, как биржи обновят свои правила в сфере контроля за перемещением средств, чтобы они соответствовали требованиям регуляторов. На это может потребоваться около месяца. Согласно оценке Chainanalysis, только в 2016 году с помощью биткойнов из Китая было выведено $2 млрд. Эксперты аналитической фирмы утверждают, что в первой половине 2016 года 42% всех транзакций с биткойнами были осуществлены в Китае.

Курс биткойна в четверг упал на 7,8%, до $977 за биткойн. Вместе с тем за последние 12 месяцев биткойн подорожал более чем на 120%, поскольку инвесторы скупали его в том числе в качестве защиты от ослабления юаня.

Биткойн, созданный в 2008 году программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам. Он представляет собой программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Не имеет единого эмиссионного центра. При этом эмиссия биткойнов ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может "добыть" биткойны путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.