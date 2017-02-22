Он подчеркнул, что правовая защита является ценностью в демократическом государстве, и от работы прокуроров в большой мере зависит способность правительства реализовать свои приоритеты.

Один из таких приоритетов — укрепление безопасности. "Всем ясно, что безопасность означает не только строительство забора на границе, покупку бронемашин и развитие армейских баз. Большое значение имеет внутренняя безопасность — чтобы каждый житель на бытовом уровне и на работе чувствовал себя юридически защищенным. Одно дело — правильно написать законы, но настолько же важно соблюдать их по духу и букве", — сказал премьер.

Он подчеркнул роль работы прокуроров в борьбе с теневой экономикой и экономическими преступлениями. "Рассчитываю на вашу поддержку в раскрытии и искоренении схем налогового мошенничества и теневой экономики", — сказал Кучинскис.