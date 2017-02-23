Предложение литовских партнеров о покупке газа большую часть 2016 года было более выгодным для Latenergo, чем тарифы Latvijas gāze.

Об этом, как сообщает агентство LETA, в четверг, 23 февраля, на форуме "Ceļā uz ilgtspējīgu energoapgādi Latvijā" заявил член правления Latvenergo Марис Куницкис.

По его словам, Latvenergo на протяжении года трижды обращался в Latvijas gāze с просьбой обеспечить подключение к инфраструктуре для сторонней компании с тем, чтобы покупать газ в Литве. Однако просьбы не были услышаны, в результате чего государственное акционерное общество не смогло воспользоваться предложением литовской стороны.

По словам Куницкиса, он раскрывает эту информацию, поскольку сделка так и не была заключена, а срок соглашения о конфиденциальности истек. По его словам, предложение литовской стороны было выгоднее тарифов Latvijas gāze даже с учетом всех возможных издержек.