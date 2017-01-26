В 2016 году в рамках программы по лечению бесплодия, придуманной и поддержанной фирмой Elvi, были собраны пожертвования в размере 21 587 евро, которые позволят оплатить лечение семьям из всех регионов Латвии.

Благотворительная программа, а рамках которой проводится сбор пожертвований для оказания финансовой поддержки семейным парам, которые столкнулись с проблемами, вызванными бесплодием, проходит с марта 2013 года. За это время удалось собрать 89 189 евро, и помощь была оказана 25 семьям. В прошлом году лечение привело к беременности пяти семейных пар, в одной из которых уже родилась девочка. В 2017 году благодаря пожертвованиям лечение смогут пройти еще семь пар со всей Латвии.

Кампанию по лечению бесплодия реализует общество "Taureņa Efekts", сотрудничая с национальным розничным торговцем Elvi и клиникой EGV. Кампанию по лечению бесплодия поддержали Veselības centru apvienībа, магазин-склад ALK Outlet Dzērieni & vīni, заправочные станции Virši-A, розничный торговец подержанными вещами Kristīne-RR, а также сеть аптек Mēness aptiekas и фирма Centrālā laboratorija.