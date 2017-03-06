Выпуск промышленной продукции в Латвии в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года, по календарно выровненным данным, в сравнительных ценах вырос на 4,7%, сообщило Центральное статистическое управление.

В обрабатывающей промышленности рост составил 7,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 18,8%, а спад в электроэнерго и газоснабжении составил 0,4%.

В январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года выпуск промпродукции вырос в большинстве самых крупных по удельному весу отраслей: в производстве готовых металлических изделий (на 16,9%), древесины и изделий из нее (на 11,5%), продуктов питания (на 1,1%).

В производстве оборудования, механизмов и станков прирост составил 35,4%, напитков - 25,8%, электронного оборудования - 35,4%, увеличился также выпуск фармацевтических основных веществ и препаратов.

В январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 выпуск промышленной продукции, по сезонно выровненным данным, в сравнительных ценах сократился на 2,8%, в том числе в обрабатывающей промышленности - на 2,8%, а в добывающей промышленности и разработке карьеров - вырос на 2,9%.

В январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года оборот в обрабатывающей промышленности, по календарно выровненным данным, в фактических ценах увеличился на 6,7%. На местном рынке оборот за год вырос на 3,3%, в экспорте - на 10,1%.

В январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года, оборот в обрабатывающей промышленности, по сезонно выровненным данным, увеличился на 1,2%. Прирост на местном рынке составил 0,5%, в экспорте - 2,1%.