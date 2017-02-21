Как сообщает Минземледелия, для развития животноводства по этой программе предусмотрено 5,8 млн евро, растениеводства - 614,5 тыс. евро, международного и взаимного сотрудничества сельскохозяйственных организаций - 701,9 тыс. евро, для развития сельскохозяйственного рынка - 354,5 тыс. евро, для национальной схемы качества продуктов питания - 479,65 тыс. евро, для финансирования ранее начатых мер поддержки - 786,4 тыс. евро, для племенной работы в свиноводстве - 110,8 тыс. евро.

Получить финансирование могут физические и юридические лица, занимающиеся сельскохозяйственным производством - в целом это около 4500 получателей государственной поддержки, два научных учреждения, 15 организаций по выращиванию племенных животных и девять неправительственных организаций фермеров.

В 2018 и 2019 годах по программе "Государственная поддержка сельского хозяйства и развития села" субсидии для фермеров также запланированы в размере 8,7 млн евро ежегодно.