Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) собирается с привлечением средств Фонда Кохезии ЕС провести модернизацию метеорологической сети и сети наблюдения за качеством воздуха, а также развивать систему контроля и мониторинга наземных и подземных вод.

Как агентству LETA рассказала представитель LVĢMC, проект инициирован совместно с Администрацией латвийского фонда защиты среды (LVAFA), которая также заинтересована в развитии подобной системы.

В рамках первого этапа проекта LVĢMC планирует модернизировать уже существующие станции наблюдения и построить новые, увеличив число точек наблюдения на как минимум 106 единиц. Второй этап, финансирование для которого будет доступно не ранее начала 2019 года, предусматривает увеличение числа мест наблюдения на еще 77 единиц.

Общие расходы в LVĢMC оценивают в 8,52 млн. евро, включая софинансирование Фонда Кохезии ЕС, которое может составлять до 85% от суммы проекта.

Это второй масштабный проект LVĢMC. Первый — на сумму 16,643 млн. евро — предусматривает улучшение качества прогноза и информирования общества. Также реализуется в сотрудничестве с Фондом Кохезии.