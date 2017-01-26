73 военнослужащих Национальных вооруженных сил ЛР в 2016 году приняли участие в шести международных военных операциях. Об, как передает агентство LETA, в четверг, 26 января, в своей речи в Сейме заявил министр обороны Раймонд Бергманис (СЗК).

Кроме того, латвийские солдаты и офицеры по-прежнему принимают участие в операции НАТО Inherent Resolve в Ираке, направленной против террористической организации "Исламское государство". Вносит Латвия свой вклад и в поддержание в боеспособном состоянии различных частей быстрого реагирования НАТО и ЕС.

В своей речи министр напомнил о необходимости введения в средней школе уроков военной подготовки, а также заявил о том, что НАТО, чтобы обеспечивать мир и порядок, нужно меняться вместе с изменением всей среды.

"Мы в Латвии — за сильный НАТО, за такой альянс, который может защитить своих участников от всех угроз — как с Востока, так и с Юга", — подчеркнул министр.