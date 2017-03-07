Латвийское Телевидение (LTV) создало в интернете новую ТВ-программу для латышей, проживающих за границей. На сайте visiemltv.lv можно посмотреть передачи телеканалов LTV1 и LTV7, сообщила директор LTV по коммуникациям Даце Янсоне.

Передачи Латвийского ТВ по интернету смогут увидеть зрители, проживающие за пределами Латвии, для которых передачи часто были недоступны из-за ограничения авторских прав.

Янсоне информировала, что передачи в интернет-канале распределены по нескольким блокам, их можно посмотреть круглосуточно семь дней неделю по всему миру. В программу включены самые лучшие оригинальные передачи LTV, документалистика, спорт, культура, детские и развлекательные передачи. У зрителей есть также возможночть смотреть новости в прямом эфире — "Rīta Panorāma", "Dienas ziņas" и вечерняя "Panorāma".

"Цель LTV — обращение ко всем подданым Латвии, независимо от места их нахождения, укрепить культурно-исторические связи. Во время тожеств по поводу столетия независимости Латвии это особенно актуально. Поэтому новый канал интернет-телевидения visiemltv.lv предложит зрителям Латвийского ТВ за границей проследить за различными мероприятиями во время торжеств, чтобы проникнуться праздничной атмосферой", — сказал член правления LTV по вопросам развития содержания программ Сергей Нестеров.

В 2015 году оборот LTV составил 16,95 миллионов евро, потери — 1,198 миллионов евро. По итогам 2016 года статистика пока не обнародована. В финансовом плане Латвийское ТВ свои нужны на 60% обеспечивает поступлениями из бюджета, остальная сумма доходы от рекламы.