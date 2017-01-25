Латвия в прошлом году получила от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) финансирование в размере 10 млн евро, что составляет менее 0,1% ее внутреннего валового продукта (ВВП) и является самым маленьким финансированием среди стран-участниц ЕС как по сумме, так и по соотношению с ВВП, свидетельствует годовой отчет ЕИБ.

В Эстонии ЕИБ в 2016 году инвестировал 440 млн евро, или 2,1% от ВВП. Это самый высокий показатель в ЕС. Литва получила от ЕИБ финансирование в размере 280 млн евро, или 0,7% ВВП.

Второе наименьшее в ЕС финансирование как по сумме, так и по соотношению с ВВП от ЕИБ в прошлом году получил Люксембург — 70 млн евро, или 0,1% от ВВП. Дания получила 510 млн евро, или 0,2%, Великобритания — 8,1 млрд евро, или 0,3% от ВВП.

Второе наибольшее финансирование по соотношению с ВВП в 2016 году получила Мальта — 160 млн евро, или 1,7% от ВВП. Болгария получила 700 млн евро, или 1,5% от ВВП.

Всего в прошлом году ЕИБ и Европейский инвестиционный фонд подписали договоры на сумму 83,8 млрд евро, поддержав инвестиции в размере 280 млрд евро.

Европейские малые и средние предприятия в 2016 году получили от ЕИБ в общей сложности свыше 33 млрд евро, 20 млрд евро было вложено в инфраструктурные проекты, 19 млрд евро — в проекты связанные с изменениями климата и исследования, 17 млрд евро — в проекты в сфере окружающей среды, 13 млрд евро — в инновационные проекты и проекты скоростного широкополосного интернета.