С рабочим визитом в Латвию в четверг, 2 марта, прибудет министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны.

Глава оборонного ведомства Германии обсудит с министром обороны Раймондом Бергманисом и командующим Национальными вооруженными силами Латвии Леонидом Калниньшем двухстороннее сотрудничество в области обороны, вызовы для региональной безопасности, выполнение решений Варшавского саммита НАТО.

Германия как партнер по НАТО активно участвует в укреплении присутствия НАТО и содействии безопасности в Латвии.

В среду, 1 марта, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич встретится с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Зигмаром Габриэлем который прибудет в Латвию с визитом, чтобы обсудить актуальные вопросы политики безопасности и Европейского Союза, а также двустороннее сотрудничество Латвии и Германии. В ходе визита у Зигмара Габриеля также предусмотрена встреча с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом.

Министр иностранных дел Германии посетит все три страны Балтии. Это станет первым визитом министра иностранных дел Германии в страны Балтии. Ранее Зигмар Габриэль был министром экономики Германии, в должность министра иностранных дел он вступил 27 января, сменив Франка-Валтера Штайнмайера, который был избран президентом Германии.