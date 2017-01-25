"Если будет соглашение подписано, то будет договоренность о сроках, о значении, о направлении, о смычке Вильнюса и Каунаса и получении финансирования", - сказал Сквярнялис журналистаи после заседания правительства.

По словам Рокаса Масюлиса, намечается договориться о том, чтобы проект Rail Baltica был проведен в жизнь до 2025 года и чтобы новой колеей можно пользоваться в 2026 году.

"Я считаю, что это очень важное соглашение, которое в конце концов откладывает в сторону все споры и все договариваются о самом проекте", - сказал журналистам Масюлис.

Кабмин в среду на своем совещании выразил политическую поддержку проекту соглашения правительство Литвы, Латвии и Эстонии о развитии Rail Baltica. Документ планируется подписать в Таллине 31 января на встрече премьер-министров стран Балтии.

Подписанное премьерами стран Балтии соглашение еще должны утвердить парламенты трех стран.