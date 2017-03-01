"Невероятно быстрое развитие ближневосточных авиакомпаний в Европе за последние 10 лет негативно повлияло на европейский авиасектор", — говорится в письме, адресованном еврокомиссару по вопросам транспорта Виолете Булц. Авторы послания подчеркивают, что "краткосрочные преимущества для европейских потребителей в виде исключительно низких тарифов будут длиться лишь до тех пор, пока европейским авиакомпаниям вставляют палки в колеса".

Lufthansa и Air France-KLM просят ввести четкое понятие коммерческой практики, нарушающей законы конкуренции, а также предусмотреть ограничения трафика в качестве санкции за нарушение этого положения.

Air France-KLM регулярно указывает на нарастающую конкуренцию со стороны ближневосточных авиакомпаний, таких как Emirates, Qatar Airways и Etihad. Так, еще в середине 2015 года альянс предложил Еврокомиссии создать аналог ВТО для воздушного транспорта, который мог бы регулировать споры по поводу госфинансирования авиакомпаний. По данным Le Figaro, за последние десять лет ближневосточные авиаперевозчики Etihad, Qatar Airways и Emirates получили порядка €37 млрд от своих правительств, входящих в состав акционеров.