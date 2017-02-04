Среди иностранных посетителей на лыжных горах Латвии чаще всего бывают литовцы и эстонцы, а также россияне, рассказали опрошенные предприниматели.

Представитель комплекса Žagarkalns Вадим Каменев сказал , что, как и в прежние годы, больше всего бывают на горе жители Эстонии и России.

Если в Риге оттепель, на горе бывает меньше людей, так как они опасаются, что такая же погода и на лыжной горе, но это не так.

Чен правления лыжного комплекса Ozolkalns Лига Рокпелне сказала, что 90% посетителей горы — местные жители. Эстонцы приезжают автобусами раз в две недели, россиян в этом году меньше, а литовцы приезжают в индивидуальном порядке.

Она также отметила, что отсутствие снега в городе не имеет значения, так как на трассах надут искусственный снег.

Представитель Kamparkalns сказал, что иностранцы составляют лишь 2-3% посетителей. Погода в этом году сравнительно хороша для лыжных трасс, но из-за отсутствия снега в городах люди думают, что его нет и на горах.