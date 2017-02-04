Представитель комплекса Žagarkalns Вадим Каменев сказал , что, как и в прежние годы, больше всего бывают на горе жители Эстонии и России.
Если в Риге оттепель, на горе бывает меньше людей, так как они опасаются, что такая же погода и на лыжной горе, но это не так.
Чен правления лыжного комплекса Ozolkalns Лига Рокпелне сказала, что 90% посетителей горы — местные жители. Эстонцы приезжают автобусами раз в две недели, россиян в этом году меньше, а литовцы приезжают в индивидуальном порядке.
Она также отметила, что отсутствие снега в городе не имеет значения, так как на трассах надут искусственный снег.
Представитель Kamparkalns сказал, что иностранцы составляют лишь 2-3% посетителей. Погода в этом году сравнительно хороша для лыжных трасс, но из-за отсутствия снега в городах люди думают, что его нет и на горах.