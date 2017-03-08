Латвийские лыжные трассы на этой неделе продолжают активно работать. Тем более, что в последние дни в Латвию вернулась зима: после метели вновь появился снежный покров.

На сайте "Жагаркалнс" сказано, что здесь все лыжные трассы работают все дни, оставшиеся до конца этой недели. Отмечается, что в ближайшие сутки ночами температура воздуха будет минусовой, поэтому снежный покров должен сохраниться. Кроме того, в "Жагаркалнсе" имеются и запасы искусственного снега.

На сайте "Милзкалнс" сказано, что здесь 8 марта работали почти все трассы, за исключением "Troļļu trasi" и "Iesācēju kalniņu". 9 марта "Милзкалнс" будет работать с 12.00 до 22.00.

Трасса в "Smeceres sils" тоже открыта для катания. В конце недели здесь пройдет чемпионат Латвии по лыжным гонкам. А в "Кампаркалнс" трасса открыта до 22.00.

Комплекс отдыха "Озолкалнс" 10 марта будет работать с 15.00 до 21.00, а в ближайшие выходные — с 10.00 до 18.00.

На прошлой неделе лыжные трассы Латвии не исключали досрочного закрытия сезона в связи с отсутствием снега и неблагоприятными для катания на лыжах погодными условиями. В целом от нынешнего сезона на лыжных трассах ожидали большего, но он оказался схожим с предыдущим.