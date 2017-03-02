Компания отмечает, что такая функция появится в 20 тыс. ресторанов на крупнейших рынках компании, в том числе в США.

"Посетители получат возможность размещать заказы через мобильное приложение, а в дальнейшем забрать его. Кроме того, профиль из приложения, в котором содержится информация о предпочтениях и способах оплаты клиента, смогут распознавать терминалы в ресторанах", — говорится в сообщении компании.

Также McDonald's тестирует различные способы доставки при помощи третьих компаний. McDonald's ожидает роста продаж к 2019 году на 3–5%.