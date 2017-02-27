"У России есть все слагаемые, чтобы стать одной из ведущих технологических стран мира: интеллектуальный потенциал, ресурсы, а главное, что мы смогли за последнее время возродить, — это психология страны-лидера. Лидера, который не раз доказывал, что может делать лучшие в мире продукты", — сказал премьер-министр.

Он назвал недопустимым то, что талантливые специалисты переезжают за границу, поскольку не видят перспектив для развития карьеры в России. "Экспорт интеллекта" не приносит денег, и возместить его невозможно, подчеркнул Медведев.

"Это не просто расточительно. Это недопустимо по отношению к собственной стране", — резюмировал председатель правительства России.