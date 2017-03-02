Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не стоит ожидать отмены западных санкций. Об этом сообщает ТАСС.

"Бояться не надо, никто санкции не отменит. Я недавно говорил, что Запад принимает все решения для того, чтобы эти санкции носили постоянно действующий характер, кодифицируют их в законодательстве. Поэтому это создает очень неплохие условия для развития сельского хозяйства",— сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр призвал население России приготовиться к тому, что жить в условии действующих санкций придется "неопределенно долго".

Он также отметил, что действия лидеров Европы и США направлены на "увековечивание" данных санкций, и подчеркнул, что все достижения в промышленности и сельском хозяйстве России были "сделаны не благодаря, а вопреки".