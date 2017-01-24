Министерство иностранных дел Латвии вручило посольству Норвегии ноту с просьбой освободить латвийское рыболовное судно, задержанное властями этой страны за лов снежного краба.

Как заявил пресс-секретарь министерства Раймонд Янсонс, также в ноте содержится просьба не препятствовать лову, который ведется в соответствии с международными соглашениями.

Он сослался на правовые документы, в том числе на заключенный в 1980 году Европейским сообществом и Норвегией договор о рыболовстве, согласно которому каждый год стороны дискутируют о правах на лов, в том числе о правах судов стран ЕС на лов в водах, которые не являются водами ЕС, включая лов в водах архипелага Шпицберген (Свальбард).

Также Янсонс напомнил, что Парижский договор 1920 года предусматривает недискриминационной подход к рыболовным ресурсам. В связи с этим случаем МИД намерен обратиться к Еврокомиссии.