Министерство иностранных дел России выступило с жесткой критикой прошедших 16 марта в Риге мероприятий в память о местных легионерах Waffen SS, которые во время Второй мировой войны выступили на стороне Третьего Рейха и воевали против Красной Армии.

"16 марта в центре Риги прошло очередное шествие ветеранов "Ваффен-СС" и их сторонников. Латвийские власти продолжают из года в год потворствовать проведению этого позорного для современной страны-члена Евросоюза мероприятия. И в этот раз лиц, запятнанных кровью тысяч мирных граждан, заботливо опекали депутаты от правящей коалиции, к которым присоединились единомышленники из соседних Литвы и Эстонии, а также Украины.

Особо циничным в данном контексте выглядит стремление официальной Риги представить легионеров "защитниками свободы" и "жертвами трагедии" латвийского народа в годы войны.

Россия неоднократно выступала с жесткими публичными оценками этих постыдных сборищ, прославляющих бывших военнослужащих Латышского добровольческого легиона СС. Исходим из того, что любые попытки переписать итоги Второй мировой войны и поставить под сомнение приговор Нюрнбергского трибунала недопустимы.

Рассчитываем на принципиальные оценки происходящего в Латвии со стороны мирового сообщества и профильных международных организаций", — говорится в сообщении МИД РФ.

Как уже сообщалось, по итогам посвященных легионерам мероприятий начальник Полиции порядка Артис Велшс отметил, что это был самое спокойное 16 марта за последние годы. "Общество научилось соблюдать право других людей выражать свое мнение", — пояснил он.

В течение дня было задержано пять человек, все они доставлены в участок полиции. Самым известным из них является антифашист Александр Гильман.