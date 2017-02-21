Он рассказал, что сейчас министерство ведет трудный процесс согласования графика повышения зарплат со всеми заинтересованными сторонами. Ведомство получило возражения как от министерства финансов, так и от Профсоюза работников образования и науки, и эти возражения носят диаметрально противоположный характер.

"Мы пойдем к правительству с несогласованным докладом. Возможно, мы не сможем соблюсти тот график повышения зарплат, который записан в наших планах, потому что один из главных факторов связан с реформированием школьной сети и тем, насколько успешными будут переговоры с самоуправлениями, которые являются учредителями общеобразовательных школ. Если переговоры потерпят неудачу, но финансового источника для повышения зарплат не будет. Нет дополнительных денег, нет повышенных зарплат", - пояснил министр.

По его словам, второй ресурс для зарплат учителей - это дальнейшее развитие народного хозяйства. Карлис Шадурскис считает, что следует сохранить процент публичного финансирования, которое сейчас направляется на образование, даже если произойдет рост в экономике Латвии.