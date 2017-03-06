В Минобороны России в понедельник, 6 марта, подтвердили гибель в Сирии 24-летнего военнослужащего 96-й отдельной разведывательной бригады Артема Горбунова.

В военном ведомстве уточнили, что рядовой контрактной службы Горбунов в Сирии охранял группу российских военных советников. "Артем Горбунов погиб 2 марта с. г. в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГИЛ на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники", — говорится в пресс-релизе Минобороны РФ, который цитирует РИА "Новости".

Артем Горбунов был похоронен 6 марта в Нижнем Новгороде, написал "Коммерсант" со ссылкой на его вдову Софью Горбунову. Она рассказала газете, что он погиб при исполнении служебных обязанностей. О гибели российского военного сообщили сегодня и активисты группы Conflict Intelligence Team, занимающиеся расследованием военных конфликтов в Сирии и Украине.

Последний раз Министерство обороны РФ уведомляло о потерях среди российского контингента в Сирии 20 февраля, когда было объявлено о гибели четырех и ранении еще двух военнослужащих в провинции Хомс. С учетом Горбунова Минобороны РФ официально признало гибель 29 военнослужащих