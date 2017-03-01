Российская и сирийская авиация не наносили ни одного удара по указанным Соединенными Штатами районам в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, 28 февраля состоялся разговор между российским представителем командования авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим с его американским коллегой на авиабазе в катарском Эль-Удэйде.

Представитель ВВС США выразил беспокойство, что сирийские и российские самолеты при выполнении боевых задач против террористов южнее города Манбидж могут нанести непреднамеренный удар по подконтрольным США вооруженным формированиям.

"Во избежание каких-либо инцидентов американский представитель сообщил российскому офицеру точные координаты расположения в данном районе поддерживаемых США боевиков оппозиционных сил", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Минобороны, эта информация была принята российским командованием к сведению.

Ранее командующий международной операцией против террористов американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что российские и сирийские самолеты по ошибке нанесли удар по силам арабской коалиции. По его словам, атака была совершена в окрестностях сирийского города Аль-Баб 28 февраля. Таунсенд отметил, в результате ударов были понесены потери.