В Минздраве завершили дисциплинарное дело в отношении Государственного донорного центра, по итогам которого со своей должности была уволена директор центра Ивета Озолиня.

Комиссия по расследованию дисциплинарных дел завершила дисциплинарное дело против Озолини по факту некачественного выполнения должностных обязанностей, в том числе — неправильные действия с финансами, сообщили в министерстве. В ходе расследования были констатированы факты по нарушениям в действиях Озолини, за что полагается дисциплинарное наказание — увольнение с 1 марта.

Минздрав напоминает, что в декабре против директора Донорского центра было возбуждено дисциплинарное дело о некачественном выполнении должностных обязанностей по контролю исследований донорской крови. Оценив обстоятельства дела, комиссия пришла к выводу, что Озолиня не обеспечила надлежащего выполнения установленных обязанностей и, предоставив не соответствующую фактам информацию для СМИ, причинила существенный ущерб интересам государства, поэтому к ней было применено дисциплинарное взыскание.

А в феврале этого года против Озолини было возбуждено дисциплинарное дело о некачественном выполнении должностных обязанностей, в том числе в отношении финансовых средств. Анализ финансовой ситуации в ГЦДК показал, что центр взял на себя обязательства, которые превышают имеющееся в его распоряжении финансирование, и не имеет средств, чтобы покрыть обязательства.

Теперь на вакантную должность директора Донорского центра будет устроен конкурс.