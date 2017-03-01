Комиссия по расследованию дисциплинарных дел завершила дисциплинарное дело против Озолини по факту некачественного выполнения должностных обязанностей, в том числе — неправильные действия с финансами, сообщили в министерстве. В ходе расследования были констатированы факты по нарушениям в действиях Озолини, за что полагается дисциплинарное наказание — увольнение с 1 марта.
Минздрав напоминает, что в декабре против директора Донорского центра было возбуждено дисциплинарное дело о некачественном выполнении должностных обязанностей по контролю исследований донорской крови. Оценив обстоятельства дела, комиссия пришла к выводу, что Озолиня не обеспечила надлежащего выполнения установленных обязанностей и, предоставив не соответствующую фактам информацию для СМИ, причинила существенный ущерб интересам государства, поэтому к ней было применено дисциплинарное взыскание.
А в феврале этого года против Озолини было возбуждено дисциплинарное дело о некачественном выполнении должностных обязанностей, в том числе в отношении финансовых средств. Анализ финансовой ситуации в ГЦДК показал, что центр взял на себя обязательства, которые превышают имеющееся в его распоряжении финансирование, и не имеет средств, чтобы покрыть обязательства.
Теперь на вакантную должность директора Донорского центра будет устроен конкурс.