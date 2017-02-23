Министерство здравоохранения разработает план действий по ограничению алкоголизма, сообщила в четверг руководитель отдела анализа риска болезней зависимости Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Айя Пелне.

Представитель ЦПКЗ подчеркнула, что повышение цен на алкогольные напитки очень важный механизм снижения потребления алкоголя. По ее словам, благодаря этому, а также усилению контроля над продажей спиртного доступность алкоголя 15-летним подросткам снизилась на 14%. Она также допускает, что взрослые стали сознательнее и больше не покупают алкоголь несовершеннолетним.

В свою очередь начальник управления Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями Петерис Бауска сообщил, что в 2016 году полиция изъяла меньше нелегального алкоголя, чем годом ранее. И хотя проверки участились, число уголовных процессов снизилось. Всего за прошлый год изъято почти 100 000 литров нелегального алкоголя, преимущественно — неизвестного происхождения.

Бауска предполагает, что люди стали чаще покупать дешевое пиво, а не алкоголь на "точках". С ним согласна и Пелне. План действий по ограничению алкоголизма будет разработан в ближайший месяц.