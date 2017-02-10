Некий мужчина обратился к организации по предотвращению инцидентов в системе IT-безопасности Cert.lv и рассказал, что потерял более 10 000 евро на нелицензированной платформе по торговле акциями Everest Trade, сообщает Cert.lv.

На торговом счете мужчины находятся более 10 000 евро, в которые входит его первоначальный взнос, а также, возможно, прибыль от сделок, указывают специалисты Cert.lv. Но снять эти деньги с платформы мужчина не может, и их можно считать потерянными.

Мужчина также предоставил мошенникам обширную информацию о себе якобы для того, чтобы ему показали, как пользоваться платформой. Он предоставил представителям Everest Trade удаленный доступ к своему компьютеру, выслал копию паспорта и водительского удостоверения, банковских карточек и образец счета, на котором виден его домашний адрес.