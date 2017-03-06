Мужчина пытался украсть из магазина 21 бутылку пива

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), вечером 5 марта в Лиепае, в одном из магазинов по ул. Елгавас была предотвращена кража. Как отмечают в полиции, мужчина 1995 г.р. хотел вынести 21 бутылку пива. Товар возвращен, злоумышленник задержан. Начат уголовный процесс.

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