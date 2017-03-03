Мужчина выжил после двух ударов током и падения с 30-метровой высоты

Мужчина, который получил два удара током и упал с 30-метровой опоры ЛЭП, остался жив. Видеозапись случившегося опубликовали на YouTube-канале Amazing — It's Impossible 1 марта. Имя пострадавшего и место, где произошел инцидент, неизвестны. По информации Daily Mail, чернокожий мужчина (судя по форме одежды — сотрудник сервисной службы) с трудом мог восстановить дыхание после падения, но ничего не сломал.

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