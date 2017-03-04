"Сотрудники МВФ достигли соглашения с украинскими властями по обновленному меморандуму о экономической и финансовой политике. Это открывает путь для третьего рассмотрения соглашения о расширенном кредитовании (EFF) исполнительным советом МФВ, в соответствии с консультацией 2016 года по IV пункту соглашения, во второй половине марта", — заявил глава миссии МВФ на Украине Рон ван Роден.

Ранее сообщалось, что Украина также может получить транш финансовой помощи на сумму $1 млрд. Министр финансов Украины Александр Данилюк 2 марта сообщал, что меморандум о выделении этой суммы может быть подписан в ближайшие дни и переговоры с МВФ находятся на финальной стадии.

Общий объем финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить от МВФ в обмен на проведение реформ, составляет $17,5 млрд.