На Даугаве с дрейфующей льдины спасены пять человек

В четверг сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы получили вызов в волость Удришу, где от ледового поля отошла льдина, на которой в этот момент находилось 10 человек. Еще до приезда спасателей пять человек смогли самостоятельно добраться до берега. В свою очередь, еще пятерых сотрудники ГПСС доставили на сушу, используя специальную доску. Пострадавшие переданы медикам "скорой".

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