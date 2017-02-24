На дороге сбит пешеход, гулявший без светоотражателей

По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), вечером 23 февраля в волости Науенас Даугавпилсского края в ДТП пострадал 26 –летний мужчина. Как отмечают в ЛРУП, пешехода сбил автомобиль Volvo, которым управляла женщина 1959 г.р. В полиции отмечают, что мужчина шел по проезжей части в одежде без светоотражательных элементов. Пострадавший госпитализирован.

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