Вертолет вез травмированного лыжника на лыжное поле в Кампо Феличе. Машина рухнула с высоты около 600 метров. По свидетельству очевидцев, перед падением вертолет издавал рев.

Перед крушением воздушное судно послало сигнал тревоги, который был принят в городе Касамина муниципалитета Луколи. По предварительным данным, погода в районе падение вертолета была нормальной для полетов.

Ранее сообщалось о том, что число погибших в отеле Rigopiano, накрытого лавиной в коммуне Фариндола в центральной части Италии, выросло до 14 человек.