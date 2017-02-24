Хотя специалисты Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии сообщают о подвижках льда на Лиелупе возле Межотне, угрозы наводнения на реке пока нет, заявили агентству LETA специалисты по гражданской обороне.

Гидрологи сообщают, что уровень воды в Лиелупе возле Межотне стремительно повышается. "В настоящее время угрозы наводнения нет, и мы следим за изменениями ситуации", — сообщил председатель комиссии по гражданской обороне Баускской краевой думы Райтис Абелниекс.

В Елгаве угрозы наводнения также пока не наблюдается, сообщил руководитель центра оперативной информации самоуправления Гинтс Рейнсонс. За ситуацией на реке специалисты наблюдают при помощи видеокамер, и ледоход в черте города пока не начался.