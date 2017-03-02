На пешеходном переходе сбита женщина: пострадавшая госпитализирована

По данным пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 1 марта в Резекне произошло ДТП, в результате которого пострадала прохожая. Как отмечают в полиции, женщину 1990 г.р. на пешеходном переходе сбил автомобиль VW, управляемый водителем 1978 г.р. Пострадавшая доставлена в больницу, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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