Отель Telegraaf заключил договор с крупнейшей в мире гостиничной сетью Marriott International. В результате — отель станет первым в Эстонии партнером Marriott и членом эксклюзивного бренда сети Autograph Collection Hotels.

По словам одного из собственников Telegraaf Тармо Сумберга, приход в Эстонию Marriott демонстрирует зрелость местного гостиничного рынка.

"Хотя гостиничный рынок Эстонии достаточно сформирован, появление здесь крупнейшей в мире сети является знаковым событием. Теперь Эстония попадет в поле зрения более, чем 85 миллионов постоянных клиентов Marriott — нашу страну, несомненно, станут больше узнавать", — прокомментировал Сумберг.

Autograph Collection Hotels — один из 30 брендов сети Marriott International, включающий в себя тщательно отобранные отели со всего мира, уникальность которых выгодно отличает их от прочих сетевых отелей.