На рынок труда будут активнее привлекать безработных, находящихся в неблагоприятной ситуации, в том числе долго не имеющих работы и со статусом беженца или альтернативным статусом.

Это предусматривают принятые правительством поправки к правилам о реализации программы "Субсидированные рабочие места для безработных, находящихся в неблагоприятной ситуации".

По мнению Министерства благосостояния, хотя ситуация на рынке труда в целом улучшается, некоторые группы не работающих по-прежнему испытывают сложности с интеграцией на рынок труда.

По данным Государственного агентства занятости, уровень зарегистрированной безработицы в конце июня 2016 года составлял 8,3%, а люди, долго не имеющие работы, составляли 30,5% общего количества зарегистрированных безработных, в том числе 19,6% имели инвалидность.

Для того, чтобы эти люди влились в рынок труда, необходимо более активно задействовать их, например, на субсидируемых государством рабочих местах.

Количество таких людей значительно — например, в сентябре 2016 года желание участвовать в проекте выражали почти 1879 безработных. По расчетам министерства, с 2017 по 2020 год дополнительно можно привлечь на рынок труда 655 безработных с инвалидностью — ежегодно в среднем 164 человек.

На создание и администрирование новых рабочих мест для людей с инвалидностью дополнительно требуется 8 млн евро.