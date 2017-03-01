Служба государственных доходов (СГД) разработала калькулятор дифференцированного необлагаемого минимума, с помощью которого любой житель может выяснить, какую сумму денег он может вернуть, подав декларацию о доходах, сообщили в СГД.

Калькулятор доступен на сайте СГД vid.gov.lv в разделе "Kalkulatori". 2017 год — первый год, когда налогоплательщики, у которых общая годовая сумма облагаемых налогами доходов в прошлом году не превышает 12 000 евро, могут добровольно подать годовую декларацию о доходах, чтобы вернуть переплаченный подоходный налог с населения, образовавшийся в результате применения дифференцированного необлагаемого минимума. Декларацию можно подать в течение трех лет, начиная с 1 марта 2017 года.

Подробная информация о подаче годовой декларации о доходах доступна на сайте СГД в разделе "Gada ienаkumu deklarаcija".