В этом году почти 182,8 тыс. евро планируется израсходовать на создание новых единых центров обслуживания клиентов государства и самоуправлений в 13 муниципалитетах, сообщили агентству LETA в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития.

Наибольшая сумма (19 200 евро) будет направлена на создание такого центра в Резекненском крае, в 15 750 евро обойдется создание структуры в Икшкильском крае, 15 175 евро потратят на аналогичные цели в Мазсалацском крае.

На создание единых центров обслуживания клиентов государства и самоуправления в Энгурском, Кримулдском и Приекульском краях направят по 14 тыс. евро. За 13 тыс. евро будут созданы центры в Айзпутском, Балдонском, Мерсрагском, Ропажском и Вецпиебалгском краях.

В Екабпилсе в создание центра вложат 11 635 евро, в Малпилсском крае — 10 575 евро.

Вентспилская дума на эти цели получит 65 тыс. евро.

Размер госдотаций на поддержание сети центров составляет 458 160 евро, которые распределены между 59 самоуправлениями.