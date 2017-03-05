Наибольшая сумма (19 200 евро) будет направлена на создание такого центра в Резекненском крае, в 15 750 евро обойдется создание структуры в Икшкильском крае, 15 175 евро потратят на аналогичные цели в Мазсалацском крае.
На создание единых центров обслуживания клиентов государства и самоуправления в Энгурском, Кримулдском и Приекульском краях направят по 14 тыс. евро. За 13 тыс. евро будут созданы центры в Айзпутском, Балдонском, Мерсрагском, Ропажском и Вецпиебалгском краях.
В Екабпилсе в создание центра вложат 11 635 евро, в Малпилсском крае — 10 575 евро.
Вентспилская дума на эти цели получит 65 тыс. евро.
Размер госдотаций на поддержание сети центров составляет 458 160 евро, которые распределены между 59 самоуправлениями.